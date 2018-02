Roubos terminam com vítima e bandido mortos nas zonas leste e sul de São Paulo

SÃO PAULO - Dois roubos de veículo terminaram com uma das vítimas e um dos criminosos mortos na noite de quarta-feira, na regiões sul e leste da capital paulista.

Um rapaz de aproximadamente 20 anos morreu, por volta das 21h45, ao supostamente trocar tiros com policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (ROTA) na Estrada Adutora Rio Claro, em frente ao prédio da Sabesp, no extremo leste da capital paulista, próximo ao limite com Mauá, no Grande ABC. O suspeito e três comparsas roubaram um Volkswagen Fox de uma enfermeira, de prenome Fátima, na altura do nº 540 da Rua Antonio Previato, em São Mateus, bairro vizinho, mas apenas dois deles estavam no veículo no momento do tiroteio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao cruzarem com o Fox na Avenida Sapopemba, os policiais iniciaram a perseguição. Um dos suspeitos teria atirado contra os PMs após abandonar o veículo. Ferido no revide dos policiais, morreu quando era atendido no pronto-socorro do Sapopemba. O outro conseguiu fugir a pé. O caso foi comunicado ao delegado Fernando Kumamoto Tomata, no 69º Distrito Policial, de Teotônio Vilela, e será investigado pelo DHPP. Um revólver calibre 38 foi apreendido. A vítima, segundo a PM, reconheceu o rapaz morto como sendo um dos que roubaram o carro dela.

Latrocínio. Dois bandidos atiraram contra um motoqueiro, às 19h30, após tomarem da vítima uma Honda Falcon preta, placas DHE 3071, de São Bernardo do Campo, na altura do nº 540 da Avenida Yervant Kissajikian, em Cidade Ademar, na zona sul da capital. Mesmo encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Geral de Pedreira, Geilson Lino Mattos, de 30 anos, morreu.

Não se sabe ainda se a vítima reagiu à ação dos criminosos, que continuam foragidos. A moto não foi localizada. O latrocínio - roubo seguido de morte - foi registrado no 98º Distrito Policial, do Jardim Miriam, pelo delegado Ricardo Piva.