Roubos seguidos de morte: só nove casos em 31 dias De acordo com os dados divulgados ontem pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, o Estado de São Paulo registrou o menor número de latrocínios dos últimos dez anos no mês de agosto. Ao todo, as cidades paulistas tiveram nove casos de roubos seguidos de morte no mês passado. Até julho, este crime acumulava uma alta de 16% no Estado. Apesar da redução recorde em relação a agosto, persiste no ano uma alta de 7,3%. Entre janeiro e agosto de 2010, foram 178 ocorrências; no mesmo período deste ano, foram 191.