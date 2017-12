Roubos de carga têm queda de 11,25% no Estado de São Paulo

SÃO PAULO - O número de roubos de carga no Estado apresentou queda de 11,25% no mês passado, o que representa a segunda redução consecutiva do indicador neste ano, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), nesta quinta-feira, 23. Entre janeiro e junho deste ano, no entanto, o índice de roubos de carga subiu 2,84%.

A estatística apontou 584 casos, 74 ocorrências a menos do que as que foram contabilizados ao longo do mesmo mês de 2014, quando o total foi de 658. Esta é a primeira vez em 2015 que a contagem relacionada ao crime é inferior a 600 casos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em relação ao balanço do trimestre, os números também recuaram. A diminuição de roubos de carga durante abril, maio e junho de 2015 foi de 3,85%, com 82 casos a menos em comparação aos ocorridos no mesmo período de 2014. O relatório mostra que foram registrados 2.050 roubos de carga durante os três meses, contra 2.132 no mesmo trimestre do ano passado.

Capital. A cidade de São Paulo também apresentou a segunda redução consecutiva no índice de roubos de carga, em 2015. Avaliando o mês de junho, os números caíram de 361 para 323, menor indicador do ano, que aponta uma diminuição de 10,53% comparado ao mesmo mês de 2014. Entretanto, a análise dos seis primeiros meses de 2015 apresentou aumento de 7,61%.

No período de abril, maio e junho, o índice recuou 2,32% na capital, em relação ao trimestre equivalente do ano passado. Foram calculados 1.181 casos, 28 a menos do que os registrados no mesmo período de 2014, quando aconteceram 1.209.

Grande São Paulo. Os números relacionados à região mostram que em junho houve o quarto recuo seguido neste ano. A redução foi de 22,86%, totalizando 135 ocorrências durante o mês, 40 a menos do que as 175 contabilizadas no ano passado. O primeiro semestre de 2015 apresentou diminuição de 6,51% na região.

Nos primeiros seis meses deste ano, aconteceram 991 roubos de carga, 69 a menos do que os registrados no mesmo período de 2014 (1.061).

A Grande São Paulo fechou o trimestre com queda de 7,18% nos casos de roubos de carga, 37 a menos do que os ocorridos em abril, maio e junho de 2014. Na comparação, os números passaram de 515 para 478.