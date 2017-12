Roubo nem foi percebido por lojistas vizinhos Vendedores de lojas vizinhas à joalheria Montblanc disseram que o assalto passou despercebido para eles, mesmo tendo sido no horário de almoço - a loja fica no mesmo andar dos restaurantes do shopping. "Não teve barulho, não teve nada. Só fiquei sabendo porque minha mãe ligou para perguntar", contou a vendedora Mariana Ferro, que trabalha no estabelecimento ao lado da Montblanc. "Quando soube, vi uns seguranças na porta, só isso. Deve ter sido rápido."