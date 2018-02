Roubo de veículo termina em morte em Guarulhos

SÃO PAULO - O roubo de uma picape Mitsubishi L 200 azul, cabine dupla, terminou com a morte do pai de santo Luciano Vasiti, de 38 anos, por volta das 22 horas de terça-feira, 2, no momento em que a vítima, ao lado da esposa e da filha, de seis meses de idade, guardava o veículo na garagem de casa, localizada na Rua Jacaraci, na Vila Bonsucesso, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Armados, dois homens abordaram a família e, antes de fugirem com a picape, atiraram. Um dos disparos também atingiu Célia Maria Cardoso de Oliveira, 28, mulher de Luciano. Como estava no colo da mãe, a criança caiu e sofreu lesões na face. Luciano morreu no local. Mãe e filha foram encaminhadas para a unidade de Pronto Atendimento Maria Dirce, onde Célia continua internada em estado grave.

Não se sabe ainda se Luciano reagiu ao assalto. Até a 1h30 desta quarta-feira, 3, nem os criminosos nem o veículo roubado haviam sido localizados pela polícia. O caso foi registrado como roubo seguido de homicídio no 7º Distrito Policial de Guarulhos.