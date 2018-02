Roubo de fios pode ter causado falta de luz A iluminação da Avenida Hebe Camargo, no Morumbi, zona sul da capital, foi interrompida na noite de quarta-feira e até ontem à tarde não havia sido religada. Técnicos estiveram no local. A Prefeitura afirmou que a falha na rede pode ter sido causada por cortes nos fios ou pela falta deles, que podem ter sido roubados. Antes de ser inaugurada, a empreiteira asfaltou a avenida e deixou árvores em plena via, já que não tinha autorização para tirá-las. A Prefeitura admitiu que errou.