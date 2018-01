Roubo de carro termina com bandido morto na zona leste de SP

Um assaltante morreu e outro foi preso após a dupla, por volta das 20 horas de quarta-feira, 2, ao roubar um Peugeot prata 206 na Rua Ibitirama, na Vila Prudente, zona leste de São Paulo.

Armados com dois revólveres, calibres 32 e 38, Adson Vieira Coriolano, de 22 anos, e Felipe Lopes Costa, 18, renderam o motorista que estava parado no congestionamento.

Ao sair do carro e ser deixada no local pela dupla, a vítima ligou para o 190. Policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), já com os dados do veículo em mãos, cruzaram, meia hora depois, com o Peugeot na Avenida Professor Luís Ignácio de Anhaia Mello, na Vila Alpina, também na zona leste. A perseguição se estendeu até o número 3.700, onde os assaltantes foram alcançados, dando início à troca de tiros.

Baleado, Coriolano morreu quando era atendido no pronto-socorro da Vila Alpina. Já Felipe, que não teria resistido à voz de prisão, foi preso sem ferimentos.

Segundo a polícia, um dos assaltantes, quando menor, foi levado para a Fundação Casa (antiga Febem) por furto.

O outro assaltante já tinha passagem por tráfico de drogas. O tiroteio que resultou na morte de um dos ladrões foi registrado na delegacia de Vila Alpina (56ºDP).