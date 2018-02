Roubo de carro original denuncia veículo clonado durante blitz em Pinheiros

SÃO PAULO - A localização de um Space Fox cinza roubado, no início da madrugada desta terça-feira, 6, acabou denunciando, praticamente no mesmo horário, um carro idêntico (clonado), também roubado, parado por policiais militares da Força Tática do 23º Batalhão na Rua Butantã, em Pinheiros, zona oeste da capital, durante uma blitz.

Ao volante do Space Fox, placas HIR 8442/SP (falsas), estava Rafael Tenório Martinelli de Matos, de 22 anos, que foi indiciado por receptação no 14º Distrito Policial, de Pinheiros. Caso o dono deste Space Fox posteriormente o reconheça como autor do roubo, ele será autuado por este crime. Os dois colegas de Rafael, um de 17, outro de 18 anos, também ocupavam o veículo parado pelos PMs, mas entraram no boletim de ocorrência como testemunhas.

Na clonagem de um veículo, os bandidos utilizam as mesmas placas de um carro de marca, modelo e cor iguais como forma de despistar a polícia em caso de abordagem, mas, desta vez, o criminoso não contava com o azar ou coincidência do verdadeiro carro também ter sido roubado, o que acusou na central de dados da polícia. O verdadeiro Space Fox placas HIR 8442/SP foi encontrado pelos policiais após uma denúncia anônima.