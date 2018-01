Roubo de carro já pode ser registrado pela internet

"Só não poderão ser notificados pela internet o roubo a residências, o roubo a estabelecimentos e casos nos quais há lesão corporal das vítimas, porque, nessas situações, há a necessidade de perícia", explica o secretário da Segurança Pública, Fernando Grella Vieira.

A vítima deverá preencher um formulário disponível no site. Um policial analisará o caso e entrará em contato com a vítima. Uma vez aprovado, o boletim de ocorrência será encaminhado ao distrito policial da região onde aconteceu o crime. Em seguida, os policiais agendarão a data e a hora que a vítima deverá comparecer à delegacia. O endereço do site é www.ssp.sp.gov.br/