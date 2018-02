Roubo de carro cresceu 14%

O roubo de carros é um negócio que rendeu ao crime organizado pelo menos R$ 500 milhões em 2011, como mostrou o Estado em reportagem no dia 18.

As quadrilhas são altamente especializadas. Nelas, cada um desempenha uma função e, quando um dos elos da cadeia é preso pela polícia, os demais continuam funcionando normalmente.

Os bandos têm o ladrão, que ganha cerca de R$ 2 mil por carro roubado; os "cortadores", que desmancham um veículo, em dupla, por R$ 150, em até três horas; e um complexo sistema de distribuição, que recoloca as peças do veículo roubado no varejo por um preço abaixo do de mercado.