Roubo de carga cai 19,51% em julho no Estado de São Paulo

Os registros de roubo de carga tiveram em julho queda de 19,51% no Estado, em relação ao mesmo mês de 2014, segundo estatísticas criminais parciais divulgadas nesta segunda-feira, 24. Neste ano, foram 590 casos contra 733 no ano passado. O restante dos dados será divulgado nesta terça-feira, 25. Na capital, a redução nesse tipo de crime foi ainda menor: 21,16%.

De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, a tendência é de uma diminuição ainda maior nos próximos meses. Assim que assumiu a pasta, ele pediu um estudo detalhado de todos casos registrados nos últimos dez anos em todo Estado. Com isso, as Polícias Civil e Militar mapearam os locais de maior incidência do crime, os tipos de produtos roubados e as principais quadrilhas.

Com a divulgação dos dados, a secretaria assinou um protocolo de intenções com o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São Paulo e Região (Cetcesp), a Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo (Fetcesp), o Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) e a Associação da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As entidades vão repassar para a secretaria dados estratégicos como imagens de circuitos internos de segurança e locais de carga, descarga e armazenamento de mercadorias. Moraes explica que, com isso, poderá elaborar estratégias de segurança pública para diminuir os índices.