Roubo da Tiffany: Justiça prorroga duas prisões A Justiça prorrogou por mais cinco dias a prisão temporária de F.G.A. e E.J.S., acusados de envolvimento no roubo à joalheria Tiffany do Shopping Cidade Jardim, no dia 16. Até agora, a Polícia Civil prendeu três suspeitos de participação no crime. Outros dois já foram identificados.