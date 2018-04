Roubo a joalheria causa tiroteio em shopping Um bando armado invadiu o Caraguá Praia Shopping na manhã de ontem para assaltar uma joalheria no térreo. Três ladrões entraram na loja. Um policial militar à paisana percebeu a ação, mas foi surpreendido por um assaltante do lado de fora. O PM deu voz de prisão, o grupo reagiu e houve troca de tiros dentro do shopping. O policial baleou dois ladrões e um deles morreu. O outro, mesmo ferido, fugiu a pé pelo centro de Caraguatatuba, mas foi preso por um policial civil.