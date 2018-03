Roubo a banco termina com 5 mortos e 1 ferido Perseguição policial a uma quadrilha que havia assaltado agência do Banco do Brasil em Itanhém, no extremo sul da Bahia, terminou com quatro suspeitos e um PM mortos e outro policial ferido gravemente, na manhã de ontem. Segundo a polícia, ao menos 8 homens armados participaram do roubo. Duas horas depois, a quadrilha foi localizada na zona rural do município vizinho de Medeiros Neto. Houve troca de tiros. Os outros suspeitos conseguiram fugir e continuavam foragidos ontem à noite.