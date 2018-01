Roubo a banco: SSP apura falha na investigação O secretário estadual de Segurança Pública (SSP), Antonio Ferreira Pinto, afirmou ontem que vai apurar a demora no início das investigações do assalto à agência do Banco Itaú na Avenida Paulista. O crime aconteceu entre 27 e 28 de agosto, mas só anteontem a delegacia especializada em roubo a banco, no Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic), foi acionada. Ainda não se sabe quanto os bandidos levaram.