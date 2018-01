Rótula Central terá velocidade máxima de 40 km/h O secretário Jilmar Tatto disse nessa quarta-feira, 25, também que a velocidade máxima permitida para os automóveis será reduzida até o final do ano na região dentro da chamada Rótula Central, constituída por vias como as Avenidas Mercúrio, Ipiranga e São Luís e pela Rua Maria Paula, no centro de São Paulo. Ali, todos os veículos poderão rodar a, no máximo, 40 km/h. A medida visa a aumentar a segurança viária, especialmente para ciclistas e pedestres.