Roteiro em grupo dá o tom

Familiares e grupos de amigos se juntaram para vir a São Paulo aproveitar a agenda da semana. A variedade entre eventos de automobilismo (a Fórmula 1 e o Salão do Automóvel) e artísticos (os diversos shows e a Bienal) agradou a diferentes gostos. A cirurgiã plástica Alessandra Barros, de 36 anos, residente em Belém (PA), conta que veio à capital para assistir ao show do Black Eyed Peas, na quinta-feira passada.

Ela já havia decidido que não acompanharia a corrida de Fórmula 1 com o marido, o servidor público George Nascimento, de 32 anos. "É muito chato. Não tem emoção", afirma Alessandra, contrariando o companheiro, fã de automobilismo.

Para o amigo do casal Bruno Neiva, de 34 anos, não "tem tempo ruim". Na quinta, ao comprar ingressos para treinos da corrida no Autódromo de Interlagos, ele também exibia orgulhoso a entrada para o show do Black Eyed Peas. O grupo já havia decidido passar também pelo Salão do Automóvel e pelo festival de música Eletrônica UMF no Jockey Club, hoje. Eles esperavam que o trânsito caótico de São Paulo não atrapalhasse a diversão.

Quem também tem um fim de semana cheio são os amigos Cesar Rodrigues, de 26 anos, e Leonardo Pereira, de 27, ambos de Fortaleza (CE). Eles já tinham vaga garantida em um hotel na zona sul há meses. Correram para não perder o evento ao qual irão pela primeira vez.

Roteiro. Para aproveitar o fim de semana, traçaram o roteiro conciliando treinos com outras visitas. Os shows foram ignorados pela dupla. A aposta seria no Salão do Automóvel (Anhembi, zona norte). Estavam dispostos a cruzar a cidade de táxi para ver a exposição. "Em uma viagem assim não dá para economizar", afirmou Pereira. O outro interesse era pelo Estádio do Morumbi, especialmente por parte de Rodrigues. "Sou torcedor do São Paulo (domingo tem jogo). Não quero perder a chance."