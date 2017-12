Roteiro de verão do Sesc traz performances artísticas

A programação do SESC Carmo e 24 de Maio conta com apresentação do Aqualoucos e do Circus Verano. Aqualoucos é uma performance artística do grupo Trupe de Criadores que estimula a participação e a diversão, a partir da união da arte teatral, do esporte, da música e de demais habilidades contempladas no universo das inteligências múltiplas. As exibições acontecem na terça-feira, dia 13, às 12h, na Praça Poupatempo-Sé, na quarta-feira, dia 21, às 13h30, no SESC 24 de Maio e na sexta-feira, dia 30, às 12h, no SESC Carmo. Circus Verano ocorre na sexta-feira, dia 16, das 12h às 14h, na Praça Poupatempo-Sé. O espetáculo cômico interativo da arte circense e da inteligência corporal-cinestésica evidencia habilidades como malabarismos, acrobacias, monociclo, mini-trampolim, rope skipping e roda alemã (variações do pular corda). Elas envolvem o autocontrole, a destreza de manipular objetos, a consciência do próprio corpo e o do outro, para um maior vocabulário motor. Serão abordadas também orientações para o verão, como melhores alimentos e exercícios, cuidados com a pele e o sol. As atividades são gratuitas. O endereço do Poupatempo é Praça Poupatempo-Sé S/N, do SESC Carmo é Rua do Carmo, 147 e do SESC 24 de Maio é Rua 24 de Maio, 178. Mais informações pelo telefone 3111-7000 ou pelo portal do SESC.