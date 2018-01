Roteiro das artes no Itaim Bibi

Além da vida noturna e dos bons restaurantes, o bairro do Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo, tem programação de exposições. Separe um tempo para passear em três galerias de arte na região: Marilia Razuk, Oscar Cruz e Casa Triângulo.

Há 26 anos, a Casa aposta em artistas emergentes. Há, no local, um incentivo para os artistas realizarem exposições experimentais. O espaço da galeria, com duas salas de exposições, foi desenhado para abrigar as mais variadas linguagens artísticas. Passaram pela Casa, em 2014, os artistas Daniel Acosta, com Tektoniks + Animais Lentos, e Albano Afonso, com Anatomia da Luz.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fundada em 1992, a Marília Razuk tem duas salas de exposições na mesma rua. Todo ano há um programa de aproximadamente dez exposições anuais de artistas brasileiros e internacionais. Passaram pela galeria, em 2014, os artistas Amilcar de Castro e Julio Plaza.

Na Oscar Cruz, além da programação de exposições, há também consultoria para formação de coleções. Nos últimos 10 anos, a galeria participou de feiras internacionais em Miami, Berlin, Madri, Basel, Buenos Aires, Cidade do México e São Paulo. Em novembro de 2014, o artista argentino San Poggio (1979) teve sua 1ª exposição individual no Brasil, na galeria OScar Cruz.

Informações:

Casa Triângulo

Rua Pais de Araújo, 77

Galeria Marilia Razuk

Rua Jerônimo da Veiga, 62 e 131

Galeria Oscar Cruz

Rua Clodomiro Amazonas, 526