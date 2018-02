Rota recaptura líder do PCC no centro de SP Odemir Francisco dos Santos, de 32 anos, foi preso anteontem à noite no Cambuci, centro da capital, por policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota). Ele estava foragido do Instituto Penal de Mariante, em Venâncio Aires (RS), onde cumpria pena por integrar quadrilha de roubo a banco. Ele é apontado como uma das lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC). A polícia chegou ao foragido após o Serviço de Inteligência receber denúncias. /W.C.