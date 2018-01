Rota mata cinco suspeitos em Franco da Rocha

SÃO PAULO - Uma equipe das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) da Polícia Militar matou cinco suspeitos de integrarem uma quadrilha de roubo de caixas eletrônicos, na noite deste domingo, 27, na cidade de Franco da Rocha, Região Metropolitana de São Paulo. Segundo a PM, outros dois suspeitos foram detidos e nenhum policial ficou ferido.

A força de elite da polícia paulista recebeu informações anônimas de que um bando de pelo menos dez ladrões, utilizando três veículos, tentava arrombar os caixas de uma agência do Banco do Brasil, na Rua Azevedo Soares, na parte central do município.

Ao notar a chegada da Rota, os bandidos tentaram fugir e houve troca de tiros entre os PMs e os assaltantes. Apesar da Rota ter atingido cinco suspeitos e prendido em flagrante outros dois, um dos veículos usados pelo criminoso conseguir escapar dos policiais. A dupla detida foi levada para a Delegacia Central de Franco da Rocha.