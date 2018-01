Rota mata 3 suspeitos de roubar posto em Pinheiros

Por volta das 23h, um homem armado abordou um frentista do posto City Pinheiros, na esquina da Avenida Rebouças com a Rua Joaquim Antunes. O assaltante levou R$ 150, segundo o funcionário. Policiais da Rota, que disseram estar passando pela rua, foram alertados pelo frentista sobre a fuga do ladrão.

O suspeito correu cerca de 60 metros até a esquina com a Rua Cônego Eugênio Leite, onde encontrou dois homens em um Gol. Os policiais o perseguiram e alegam que foram recebidos a tiros. Feridos, os três suspeitos foram levados ao Hospital das Clínicas, mas não resistiram.

No Gol, os policiais encontraram dois revólveres e pistola semiautomática, 5 celulares, R$ 478,65, uma nota de R$ 100 aparentemente falsa, documentos e relógios. O material e o veículo foram apreendidos. As armas usadas pelos policiais foram entregues ao Instituto de Criminalística para exames de balística.