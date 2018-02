Rota mata 1 à tarde. De madrugada, houve 10 mortes Um suspeito foi morto por policiais da Rota às 13h35 de ontem na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, depois de ser perseguido. Segundo a Polícia Militar, ele resistiu à abordagem no Butantã, zona oeste, e na fuga trocou tiros com a Rota. O homem, que não teve a identidade revelada, era procurado por tráfico e formação de quadrilha.