Rota flagra assalto e mata suspeito na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Policias Militares das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) mataram um homem suspeito de praticar um assalto no final da manhã desta quarta-feira, 1, na zona sul de São Paulo. Um policial sofreu um ferimento no braço durante a ocorrência, mas passa bem.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da PM, os PMs flagraram um assalto em andamento na avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro do Ibirapuera, zona sul da capital. Após notar que a sua ação tinha sido visualizada, o suspeito tentou fugir em uma moto e realizou disparos contra os policiais.

Ainda segundo a PM, os policiais se defenderam também realizando disparos, que atingiram e mataram o suspeito no local. O policial ferido foi encaminhado ao Hospital das Clínicas e não corre risco de morte. O caso deverá ter investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil paulista.