Rota apreende armas e mais de 300 quilos de drogas em cinco casas do Jaçanã Policiais da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) apreenderam mais de 290 quilos de maconha, 35 quilos de cocaína, duas submetralhadoras, pistolas e revólveres em cinco casas da Rua Alto Paraguai, no Jaçanã, nessa quarta-feira, 30. A maioria do material estava em compartimentos secretos. Duas pessoas foram presas.