Rota apreende 300 quilos de cocaína na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - Policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) apreenderam na tarde deste domingo, 8, cerca de 300 quilos de cocaína na zona leste de São Paulo. A ação terminou com a prisão de um suspeito que dirigia o veículo onde estava sendo carregada a droga. A ocorrência está sendo registrada na sede da Polícia Federal na capital paulista.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da Polícia Militar, o caso teve início às 12h30 deste domingo, quando ocorreu a abordagem a um veículo modelo Ecosport de cor cinza. O carro trafegava na Rua Doutor Álvares Rubião, no bairro do Tatuapé, e foi cercado pelas viaturas da Rota, que haviam recebido informações através do setor de inteligência. O motorista não apresentou reação à ação da polícia e se entregou.

A droga estava armazenada em tabletes e agrupadas em 11 fardos espalhados pelo porta-malas e banco traseiro do carro. Segundo a PM, o suspeito teria informado que não seria a primeira vez que ele realiza esse tipo de transporte. No entanto, não há informações sobre a destinação da quantidade de cocaína e se há outros envolvidos no tráfico.