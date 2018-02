Roraima recebe ajuda de R$ 15 mi da União Roraima receberá R$ 15 milhões do governo federal para as vítimas da cheia e reparos de infraestrutura. No domingo, o governador José de Anchieta Júnior (PSDB) decretou estado de calamidade pública. Também serão distribuídas 10 mil cestas básicas. A capital, Boa Vista, é uma das áreas mais afetadas. Há 505 desalojados e 199 desabrigados no Estado.