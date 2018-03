Ronaldinho Gaúcho, o ''arroz de festa'' Ronaldinho Gaúcho foi figura fácil na folia do Rio. Começou a maratona no sábado, quando recebeu a coroa de "rei" do Rio no Baile do Vermelho e Preto. Seguiu para o sambódromo e assistiu aos desfiles do Grupo de Acesso. No domingo, acompanhou a Velha Guarda da Portela. No amanhecer de segunda-feira, o craque ainda "deu uma canja" na bateria da Mangueira. Às 11 horas, já estava no Ninho do Urubu, para treinos físicos. Depois, foi para a orla da Barra da Tijuca, onde foi anfitrião de uma festa que reuniu cerca de 40 mil pessoas, pelo bloco "Samba. Amor e Paixão". Na terça, Ronaldinho saiu na Grande Rio, com a diretoria, e foi muito aplaudido. Ufa!