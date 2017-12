Rompimento de tubulação deixa 30 mil sem água na zona leste de SP

SÃO PAULO - Dez bairros da zona leste de São Paulo estão sem água nesta quinta-feira, 7, devido ao rompimento de uma tubulação da rede de distribuição da Sabesp hoje cedo. Cerca de 30 mil habitantes foram afetados pelo problema.

O rompimento foi detectado pela Sabesp por volta das 3 horas na Avenida Danfer, em Cangaíba, e o registro foi fechado 3 horas depois para a realização dos reparos necessários. Ainda não há informações sobre o que teria causado o rompimento.

Equipes da empresa trabalham no reparo de uma rede de distribuição de água na Avenida Cangaíba, esquina com a Rua Florêncio da Silva, no Jardim Danfer. A previsão é que os serviços sejam concluídos até as 16 horas.

Os bairros pela interrupção do abastecimento são: Jardim Janiópolis, Jardim Paulistânia, Jardim Piratininga, Jardim Perina, Vila Rui Barbosa, Jardim Danfer, Vila Silvia, Engenheiro Goulart, Vila Mesquita e Parque Boturussu. A Sabesp recomenda aos moradores desses bairros que economizem a água disponível na caixa da residência.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) bloqueou totalmente a via, na altura da Rua São José do Campestre. O motorista deve fazer desvio pelas ruas Florêncio da Silva, Lelio Mendes e Jacinto de Lima Santos para retornar à Avenida Danfer.

Texto atualizado às 11h08.