Rompimento de tubulação afeta abastecimento na zona sul

Aproximadamente mil famílias da região do Grajaú, no extremo sul paulista, devem ficar sem água na manhã desta segunda-feira, 11. Segundo funcionários da Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a interrupção no abastecimento será necessária para obras de reparo devido ao rompimento de uma tubulação no bairro. A previsão é de que o fornecimento seja retomado normalmente durante a tarde.

De acordo com a Defesa Civil, o acidente ocorreu por volta das 2h30 e agentes da Prefeitura estão interditando as casas mais atingidas. O número de famílias atingidas ainda não foi contabilizado. Ninguém ficou ferido.O local fica próximo à Rua Nova Zelândia, na altura do número 33.