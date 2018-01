Rompimento de rede deixa 30 mil sem água na zona norte de SP

SÃO PAULO - O rompimento de uma rede da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) deixou cerca de 30 mil moradores da região do Jardim Canaã, na zona norte de São Paulo, sem abastecimento de água nesta segunda-feira, 2.

Segundo a Sabesp, o problema ocorreu por volta das 3 horas de hoje com o rompimento na rede de água de 300 milímetros de diâmetro localizada na Rua Delsuc Alves de Magalhães, altura do nº 159, interrompendo o fornecimento de água para nove bairros da região.

Os registros de água foram fechados para estancar o vazamento. Por volta das 11h30 as equipes da Sabesp ainda estavam no local para providenciar o conserto. Segundo a Sabesp, a previsão é a de que o conserto seja concluído no final da tarde, por volta das 18h. A normalização do abastecimento ocorrerá a partir desse horário.

Os bairros afetados são Morro Doce, Santa Fé, Jardim Canaã, Sítio Itaberaba, Jardim Rosinha, Jardim Monte Belo, 6 e 7 Áreas, Parque Anhanguera e Jardim Britânia.

