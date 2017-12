Rompimento de rede de distribuição alaga três casas na zona norte

SÃO PAULO - Uma rede de distribuição se rompeu e alagou três casas em Santana, na zona norte de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 9. De acordo com a Defesa Civil da Subprefeitura de Santana, os moradores perderam quase todos os móveis e pertences. As residências atingidas ficam na Rua Doutor José Talarito, perto da Avenida do Guacá.

O rompimento aconteceu por volta das 6 horas e, a princípio, não há feridos. A Defesa Civil enviou uma equipe ao local para fazer o isolamento da área e verificar se há algum risco para os moradores da rua. Em nota, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou que a água já foi contida e que equipes se direcionam ao local para executar o reparo e dar suporte às famílias afetadas.