Rompimento de cano deixa moradores da zona norte de SP sem água

SÃO PAULO - O rompimento de um cano afetou o abastecimento de água de cerca de 100 moradores do Jardim Santa Cruz e do Jardim Ladeira Rosa, no bairro Brasilândia, na zona norte da capital.

O incidente aconteceu por volta da meia-noite de domingo, 18, na altura do número 1.520 da Rua Gervásio Leite Rebelo. Equipes da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) concertam a rede desde a manhã desta segunda-feira, 19.

Um buraco foi aberto na rua para a realização dos trabalhos. A previsão da empresa é de que o serviço seja normalizado no final da tarde de hoje.

A Sabesp informou que enviou caminhões-pipa para atender os moradores. Em nota, a companhia destacou que a causa do problema ainda não é conhecida.