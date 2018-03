Rompimento de cabos deixam cerca de 3 mil clientes sem telefone em SP

Priscila Trindade, da Central de Notícias

SÃO PAULO- O rompimento de seis cabos da empresa Telefonica, na região de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, em uma obra do Metrô, deixa desde segunda-feira, 22, cerca de 3 mil clientes sem telefone na cidade.

Entre os clientes afetados está o Detran-SP. Segundo nota divulgada pelo órgão, o problema interrompeu as comunicações entre o sistema Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) e o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), em Brasília, impedindo a transferência de dados em serviços, como licenciamento e transferência de veículos. Não há previsão para o restabelecimento dos serviços.

Em nota, o Metrô informou que o acidente aconteceu na tarde de segunda-feira no momento em que eram cravadas estacas em uma obra da Linha 5-lilás, no cruzamento da Avenida Adolfo Pinheiro com a Rua Isabel Schmidt.

De acordo com o Metrô, a Telefônica informou de "forma incorreta a localização dos cabos na região". Apesar do dano, a companhia ressaltou que as obras da Linha 5-lilás não foram interrompidas.

A assessoria da Telefônica confirmou, em nota, que o rompimento se deve à uma obra do Metrô. Ainda segundo a empresa, às 17 horas desta quarta o Metrô autorizou a entrada dos técnicos da Telefônica no local para realizar os reparos. A liberação não foi feita anteriormente em razão da necessidade de escorar as paredes para evitar acidentes na vala.

A empresa afirmou ainda que irá ressarcir os clientes afetados e que "em 24 horas as linhas começarão a funcionar e, gradualmente, todas estarão restabelecidas até a próxima segunda-feira, 29".