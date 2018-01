Rompimento de cabos deixa Paulista e imediações sem luz

Maíra Teixeira, do estadao.com.br,

Parte da Avenida Paulista e imediações estão sem energia elétrica desde às 17h desta quinta-feira,11. De acordo com a AES Eletropaulo, por volta deste horário, houve interrupção no fornecimento de energia em trechos da Avenida Paulista e região devido ao rompimento de cabos subterrâneos. A empresa informou que equipes estão trabalhando no local para restabelecer os serviços.

Os principais trechos atingidos foram: Avenida Paulista, na altura do número 2.000, Alameda Campinas, Rua Bela Cintra, Rua Antônio Carlos, Rua Augusta, Rua Frei Caneca e Rua Haddock Lobo.