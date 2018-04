Rompimento de cabo subterrâneo no Largo do Arouche deixa bairros sem luz Restaurantes do centro de São Paulo não conseguiram atender os clientes na hora do almoço de ontem por causa da falta de luz. O rompimento de uma emenda de um cabo subterrâneo no Largo do Arouche causou transtornos na região entre 10h20 e 17h59. Segundo a AES/Eletropaulo, o problema atingiu trechos das Avenidas Duque de Caxias e Ipiranga e da Rua Bento Freitas, no centro, além das Ruas Dona Veridiana, em Santa Cecília, e Rocha, Major Quedinho, Avanhandava e adjacências, na Bela Vista. Às 13h18, 80% do fornecimento já havia sido restabelecido. Um dos cartões-postais da cidade, o restaurante Terraço Itália, que fica no 41.º andar do Edifício Itália, na Avenida Ipiranga, também registrou queda "bastante perceptível" no movimento.