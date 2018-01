Rompimento de cabo deixa partes de 4 bairros sem luz em SP

Moradores de quatro bairros do centro e da zona sul de São Paulo estão sem luz desde a manhã desta quarta-feira, 12, em razão do rompimento de um cabo de energia na altura do número 2.000 da Avenida Lins de Vasconcelos.

De acordo com a Eletropaulo, o incidente prejudica partes dos bairros Aclimação, Cambuci, Vila Mariana e Jardim da Glória. Os técnicos da concessionária continuam no local e a previsão para que o serviço seja restabelecido por volta das 16h30.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), semáforos de duas ruas e uma avenida que cruzam com a Rua Coronel Diogo estão apagados e os motoristas devem ficar atentos.