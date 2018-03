SÃO PAULO - Parte da zona leste de São Paulo está sem luz desde as 10 horas desta segunda-feira, 27, devido ao rompimento de um fio. A causa do rompimento ainda está sendo apurada pela AES Eletropaulo.

Estão sem luz trechos das avenidas Jacu-Pêssego e Ragueb Chohfi e Rua Inácio Monteiro. As equipes da companhia estão no local. A previsão é de que a energia seja restabelecida até as 15h30.