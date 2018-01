Rompimento de cabo causa problema em linha da CPTM

O rompimento de cabos da rede aérea de energia - responsáveis pela alimentação dos trens - causa restrições na circulação dos trens na Linha 9 (Osasco/Grajaú) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos(CPTM). O incidente ocorreu às 3h10 desta sexta-feira, 17, segundo a empresa, na via 1, na região da Estação Jaguaré, zona oeste de São Paulo.

A circulação de trens entre as estações Ceasa e Pinheiros é feita por via única, com intervalo médio de dez minutos. Já entre as estações Pinheiros e Grajaú, o intervalo é o de praxe, seis minutos. As equipes de manutenção trabalham para restabelecer a capacidade completa do sistema no trecho afetado. A normalização, segundo a CPTM, deve ocorrer às 6h.