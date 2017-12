O rompimento de uma adutora da Sabesp provoca a interdição da Rua Diamante Preto, na Vila Carrão, zona leste de São Paulo, nesta terça-feira, 27. O acidente ocorreu às 1h40, na esquina com a Rua Mauro Pinheiro. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, o trânsito está interditado no trecho entre a rua Carlos Silva e a rua Flamengo. Uma equipe da Sabesp já está no local fazendo os reparos.