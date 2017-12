Adutora da Sabesp se rompe e deixa 13 bairros sem água

SÃO PAULO - O rompimento de uma adutora da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na noite desta terça-feira, 28, provocou vazamento de água, que invadiu casas e interditou uma rua na Vila Prudente, na zona leste da capital paulista. De acordo com a Sabesp, 13 bairros tiveram o abastecimento afetado.

A companhia informou, em nota, que equipes trabalham ininterruptamente desde as 22 horas no reparo do vazamento no cruzamento das Ruas Domingos Afonso e São João Evangelista. Um carro caiu na cratera que se formou na via e foi resgatado. A previsão de término dos serviços é o início da noite desta quarta-feira, 29.

Segundo a Sabesp, os bairros que enfrentam problema no abastecimento são: Vila Alpina, Vila Bela, Jardim Independência, Vila Prudente, Parque São Lucas, Vila Zelina, Vila Alois, Jardim Teresa, Vila Charlote, Vila Ivone, Vila Rosa, Vila Lucia, City Figueira.

"A companhia presta toda assistência às pessoas afetadas e também fará o ressarcimento de todos os eventuais prejuízos", disse a Sabesp. "A empresa esclarece que, em casos de sinistro, uma vistoria é realizada por técnicos da empresa. Na sequência, o cliente apresenta três orçamentos com valores atuais de mercado. Após análise dos documentos, ele é indenizado pelos danos materiais causados."

A Sabesp afirmou que, após a conclusão do trabalho na rede, será necessário o reparo da galeria de água pluvial pela Prefeitura.