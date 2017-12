Rompimento de adutora da Sabesp abre buraco em rua da Vila Mariana

SÃO PAULO - O rompimento de uma adutora da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na Rua Dona Brígida na altura da Rua Inácia Uchôa, na Vila Mariana, na zona sul da cidade, provocou a abertura de um buraco de 10 metros de abertura e 5 metros de profundidade e o corte do fornecimento de água para moradores da região.

A Sabesp informou que o incidente ocorreu por volta das 3 horas da madrugada, deste domingo, 3. A via está fechada para a realização de reparos. Ainda não há previsão para a conclusão da obra.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também está no local. A CET pede que motoristas evitem a região.

Rompimento de adutora interdita a Rua Inácia Uchôa em ambos sentidos, junto a Rua Dona Brigida. Evite a região. #ZS — CET São Paulo (@CETSP_) 3 de dezembro de 2017

