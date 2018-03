Romeiros lotam Aparecida e congestionam a Via Dutra

APARECIDA DO NORTE - Muitos romeiros aproveitaram o feriado prolongado do Dia da Independência para visitar o Santuário Nacional de Aparecida, a 181 km de São Paulo. Com movimento intenso com destino à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, a Rodovia Presidente Dutra ficou com 6 km de congestionamento no fim da manhã deste sábado, 8, do km 80 ao 74 da pista São Paulo-Rio, em Roseira, em São Paulo.

O movimento no primeiro dia do feriado surpreendeu até mesmo a administração da igreja, que esperava receber 92 mil pessoas na sexta-feira, 7, quando 120 mil fiéis passaram pelos portões do Santuário Nacional. A igreja abrigou a 25ª Romaria dos Trabalhadores e o 18º Grito dos Excluídos.

O volume de pessoas esperado para todo o feriadão era de 300 mil pessoas. Para hoje a previsão que era de receber 82 mil pessoas já foi extrapolada. Segundo a assessoria de imprensa do Santuário, o número de fiéis pode chegar a 150 mil no segundo dia do feriado prolongado. No domingo são esperadas aproximadamente 160 mil pessoas. Durante os três dias de feriadão a cidade deverá ultrapassar 400 mil visitantes.

Dutra. Nos postos de pedágio, a concessionária que administra a rodovia tem orientado os motoristas por meio de panfletos sobre o aumento do número de romeiros transitando às margens da rodovia nesta época.

"A Concessionária não recomenda a realização desse tipo de manifestação pelos riscos que representa", informa o panfleto, que ainda orienta os fiéis a caminhar em fila indiana, no sentido contrário do tráfego e fora das pistas. "Por isso, redobre a atenção", finaliza o alerta.