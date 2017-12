'Rolezinhos' são marcados em parques de São Paulo

Atualizada às 20h33

SÃO PAULO - Pelo menos três 'rolezinhos' estão marcados para acontecer em parques neste final de semana em São Paulo. Mais de 2,8 mil pessoas confirmaram presença pelo Facebook em um evento no Parque do Ibirapuera neste sábado,18, às 14h. "Não é encontro de fãs porque ninguém aqui é famoso. Vamos ir e se divertir, da uns beijos e conhecer pessoas novas", dizem os organizadores na descrição da página.

Perfil. O estudante do Ensino Médio Igor Leite de Paula, de 16 anos, é um dos três organizadores do 'rolezinho' que está marcado para este sábado, 18, no parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. O adolescente tem 10 mil seguidores no Facebook e diz que o objetivo do evento é se divertir. "Queremos conhecer pessoas novas. Lá (no parque) vai ter gente da zona sul, leste, oeste e por isso vai ser uma boa oportunidade de encontrar quem a gente nunca encontra. Vamos para curtir". Leite acredita que os jovens não terão problema com a polícia porque o evento vai acontecer ao ar livre. "Acho que não vai ter problema apesar de sempre ter uma pessoa no meio que vai para 'causar', mas nós não temos nada a ver com violência."

Quase cem pessoas devem comparecer ao 'rolezinho' do Parque do Carmo, em Itaquera. Os organizadores pedem paz. "Sem querer ir la pra roubar, fazer arrastão e desrespeitar ninguem, vamo la pra conheçer o parque pra quem nunca foi e pegar algumas mina", dizem pela rede social.

No Bosque Maia, em Guarulhos, também está convocado um encontro. O local já havia sido palco de um 'rolezinho' no último domingo, 12, que reuniu cerca de 3 mil jovens. O encontro acabou em confusão, quando adolescentes agrediram os guardas do local. Quatro pessoas foram detidas, entre elas três menores.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, dois guardas abordaram um grupo que ingeria bebida alcoólica e ouvia música alta. Durante a abordagem, alguns jovens teriam jogado pedras, garrafas e lixeiras contra a GMC e um dos guardas foi atingido no rosto. A vítima foi levada para o Hospital Municipal de Urgência (HMU),onde foi medicada e liberada em seguida.