'Rolezinho' termina em briga dentro de shopping de Ribeirão Preto

RIBEIRÃO PRETO - Uma confusão foi registrada no início da noite deste sábado, 29, no Shopping Santa Úrsula, no centro de Ribeirão Preto (SP). Tudo teria começado com uma briga entre dois adolescentes que foram colocados pelos seguranças para fora do local, onde o confronto continuou e se alastrou. Veículos teriam sido danificados no estacionamento, e a Polícia Militar foi acionada.

A briga aconteceu no final de um "rolezinho" e esse não foi o primeiro que terminou em confusão em Ribeirão. Há um mês, um tumulto em um encontro do tipo causou o fechamento do Parque Maurílio Biagi. Na ocasião, uma briga entre um grupo de adolescentes deu origem ao tumulto.