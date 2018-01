Rolex adia reabertura de loja assaltada em shopping

SÃO PAULO - A loja da Rolex assaltada na segunda-feira, 7, no Shopping Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo, não será reaberta nesta quarta-feira, 9, conforme o previsto. Segundo a assessoria da loja, a decisão foi tomada durante uma reunião realizada hoje cedo. A nova data de abertura deve ser divulgada ainda hoje.

Cerca de dez assaltantes assaltaram o estabelecimento na segunda-feira. A ação durou cinco minutos. Nesse tempo, o grupo roubou relógios de oito mostruários - o mais barato está avaliado em R$ 12 mil. Uma funcionária da loja foi usada como escudo na hora da fuga. A Rolex ainda não divulgou o valor do prejuízo. Ninguém foi preso.

Ontem, após reunião com a administração do Shopping Cidade Jardim, a Polícia Militar decidiu reforçar o policiamento nos arredores do estabelecimento. Duas viaturas, que faziam patrulhamento próximo das pontes do Morumbi, foram deslocadas para o patrulhamento.