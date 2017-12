Rogério, o discreto namorado de Suzane no interior de SP

SOROCABA - Na pequena Angatuba, cidade de 21,5 mil habitantes no sudoeste paulista, ninguém conhece as atividades empresariais de Rogério Olberg, de 37 anos, o novo namorado de Suzane von Richthofen. O rapaz, que alguns chamam de 'alemão' por causa da cor e dos cabelos claros, é mais conhecido como ex-funcionário da fábrica da Polenghi no município, onde trabalhou muitos anos. Até domingo, 8, quando Suzane foi detida por fornecer um endereço falso à Justiça durante a saída do Dia das Mães, ninguém sabia do seu romance com a presa famosa.

Nem mesmo sua ex-mulher, Josiele, que trabalha em uma loja de materiais para construção. Para ela, o episódio foi “uma bomba”. Eles estão separados há mais de dois anos e Olberg tem um filho de oito anos com ela. Agora, a mulher fala até em rever o acordo de visitas à criança que tem com o ex-marido. “Não processei ainda toda essa história, pois nem falei com ele. Depois vou ver se tomo alguma providência”, disse.

Olberg é evangélico, mantém uma página no Facebook sem foto pessoal e com poucas informações e, até então, levava uma vida discreta quando estava na cidade. Ele é mais conhecido pelo período em que participava de equipes esportivas da Polenghi. Segundo os conhecidos, o rapaz morava em Itapeva e, depois que saiu da empresa, trabalhou alguns meses na sorveteria de um amigo, em Angatuba.

Atualmente, segundo a ex-mulher, ele está trabalhando em Ibiúna, próximo de Sorocaba. Aos fins de semana, vai ao sítio da irmã, no Bairro dos Diogos, a cinco quilômetros da área urbana. Lá Suzane foi surpreendida pelos policiais no domingo. A irmã é dona de uma farmácia na cidade e esse foi o endereço fornecido por Suzane à Justiça, quando obteve autorização para sair da prisão em regime semiaberto por seis dias.

Outra irmã do rapaz está presa em Tremembé. O marido dela, que também está preso, foi acusado de abusar da própria filha e a Justiça entendeu que ela foi cúmplice por não tê-lo denunciado. Ela pegou 18 anos. Nas visitas à irmã, que se tornou amiga de Suzane, Olberg acabou se envolvendo com a detenta.

Antes de conhecer Olberg, Suzane foi casada com Sandra Regina Ruiz Gomes, conhecida como 'Sandrão', condenada a 27 anos pelo sequestro e morte de um adolescente em Mogi das Cruzes. O casal chegou a partilhar uma cela destinada a casais na penitenciária de Tremembé. Em fevereiro do ano passado, Sandrão conseguiu a progressão para o regime semiaberto e foi transferida para uma unidade de São José dos Campos. O casal se separou.

A reportagem tentou contato telefônico com Olberg, mas ele não retornou.