Roger Abdelmassih e Mizael estão em lista de São Paulo

Desde dezembro do ano passado, o nome do ex-PM e advogado Mizael Bispo de Souza também integra a lista da secretaria. Ao lado de Evandro Bezerra Silva, também foragido, ele é acusado do assassinato de sua ex-namorada Mércia Nakashima.

O pagodeiro Evandro Gomes Correia, indiciado pela morte da ex-mulher, é procurado há três anos. Em 2010, ele aproveitou a lei eleitoral, que não permite prisão cinco dias antes da eleição e até 48 horas depois, deu uma entrevista coletiva e depois fugiu.

Já o ex-promotor Igor Ferreira da Silva, condenado pela morte da mulher, figurou por quase nove anos na lista, até ser preso, em outubro de 2009.