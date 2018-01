Rodovias têm tráfego livre em SP neste Natal

O tráfego é bom nesta sexta-feira, 25, dia de Natal, nos sistemas Anchieta-Imigrantes, Castello-Raposo, e nas rodovias Presidente Dutra e Bandeirantes.

No Sistema Anchieta-Imigrantes o trânsito flui sem problemas nos dois sentidos. O sistema opera no esquema 5x5. A descida da serra é feita pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes e da Anchieta. A chegada a capital pode ser feita pela pista norte da Imigrantes e da Anchieta. As pistas da Rodovia dos Bandeirantes também estão livres.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Sistema Castello-Raposo também registra sinal verde no sentido interior e capital. Segundo a concessionária ViaOeste, mais de 800 mil veículos devem circular pelos dois sentidos do sistema entre Natal e Réveillon. A concessionária informou que o motorista deve evitar transitar pelo sistema no sentido interior na quarta-feira, 31, das 8 às 17 horas; quinta-feira, 1 de janeiro, das 8 às 12 horas e, no sentido capital, no domingo, 3, das 15 às 22 horas.

Já para a Rodovia Presidente Dutra, a previsão de lentidão é no domingo, em ambos sentidos, das 16 às 21 horas. Por hora, cerca de 6 mil veículos devem fazer o trajeto.