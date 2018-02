Rodovias têm tráfego intenso na volta do feriado

Motoristas enfrentam tráfego intenso para retornar a São Paulo após passarem o feriado prolongado de Tiradentes e Páscoa no litoral. A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega concentrava congestionamento entre o km 310 ao 289, em Praia Grande, por volta das 11 horas deste domingo, 24, segundo informou a concessionária Ecovias e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

No mesmo horário, a Rodovia dos Imigrantes tinha lentidão do 35 ao 30, no trecho de planalto, e na Baixada Santista, do km 70 ao 65. Segundo a concessionária Ecovias, a Via Anchieta era a melhor opção para o motorista. A Rodovia Rio-Santos tinha filas do km 193 ao km 237, no litoral.

A Rodovia dos Tamoios também registrava trânsito carregado, em Caraguatatuba, do km 83 ao 68 e, a Oswaldo Cruz Osvaldo, tinha morosidade do km 88 ao 78, em Ubatuba. Na Mogi-Bertioga, o motorista encontrava tráfego lento na saída de Bertioga, do km 98 ao 81. O motorista deve redobrar o cuidado em razão do tempo instável e da neblina que encobre a região nas vias.

Também no sentido capital, a Rodovia Castello Branco tinha trânsito moroso no trecho Itapevi - Itu, do km 58 ao 56, e do km 74 ao 72. A Rodovia dos Bandeirantes registrava congestionamento em Jundiaí, na pista expressa, sentido capital, do km 61 ao 56, e, a Rodovia Presidente Dutra, tinha morosidade do km 60 ao km 64, na pista expressa, em Guaratinguetá.